عملية أمنية في السعدون وسط بغداد

نيوز – امني

افاد أمني، اليوم السبت، بأن قوة امنية القت القبض على 13 شخصا بتهمة ممارسة "البغاء" في السعدون وسط .

وقال لـ نيوز، ان "معلومات وردت بوجود بناية مستغلة كمكاتب يتم داخلها ممارسة اعمال البغاء وتناول المشروبات الكحولية ضمن منطقة السعدون وسط بغداد". وأضاف ان "قوة امنية داهمت البناية والقت القبض على 8 و5 بأعمار مختلفة واحدة منهم سورية الجنسية".

