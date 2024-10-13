وفاة الأم واصابة الأب.. حريق "يطفئ" عائلة في بغداد

وقال للسومرية نيوز، ان "امرأة لقيت مصرعها وأصيب زوجها مع انقاذ 4 افراد اخرين من نفس العائلة نتيجة حادث حريق اندلع داخل دارهم ضمن منطقة ".وأضاف انه "تم انتشال الجثة ونقل المصاب الى المستشفى"، الى ان "المعلومات تشير الى ان الحريق ناجم عن تماس كهربائي".