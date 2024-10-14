موظف كهرباء يقتل صاحب مولدة في مدينة الصدر

وقال للسومرية نيوز، ان "صاحب مولدة في قطاع 18 بمدينة الصدر، قتل على يد شخصين اثنين احدهما موظف في وزارة داخل المولدة".وأضاف ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الاشخاص الاثنين، وحسب ادعاءهم ان الحادث حصل عن طريق الخطأ اثناء عبثهم بالسلاح، وتم ايداعهم التوقيف اجراءات أصولية".