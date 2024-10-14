شرط اذا تحقق "لن يكون امام بغداد سوى العمل العسكري".. كواليس اجتماع مع الفصائل حول الحرب

ونقلت فرانس برس في تقرير بعنوان "العراق يسير على خيط رفيع مع الفصائل لتجنب الحرب"، عن مصدر مقرب من الفصائل، إن مسؤولين في الإطار التنسيقي التقوا مؤخرا مع عدد من قادة الفصائل وأكدوا لهم أن الهجمات على إسرائيل تعرض البلاد لخطر الضربات الجوية التي يمكننا الاستغناء عنها".وأشارت الى انه "خلال الاجتماع، حثت الجماعات المسلحة الحكومة على عدم التدخل، مؤكدة أنها وحدها تتحمل مسؤولية أي عواقب"، بحسب نفسه الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته".ونقلت الوكالة عن المحلل سجاد جياد، قوله إن أدركت أنها لا تستطيع "السيطرة على الأحداث" على أراضيها، ولن تكون قادرة على "منع أي رد فعل من خارج البلاد".وأشار جياد، وهو زميل في مركز الأبحاث "سنتشري إنترناشيونال" ومقره نيويورك، الى أنه في نهاية المطاف قد لا يكون الأمر متروكاً للعراق فيما إذا كان سيجر إلى هذه الأزمة أم لا، مبينا انه في حال وقوع هجوم إسرائيلي على البنية التحتية العراقية أو حقول النفط فإن "الحكومة العراقية لن يكون أمامها بديل سوى دعم أي رد عسكري على إسرائيل".