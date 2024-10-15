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دعوات لبذل جهود مضاعفة لتأمين الحدود والسيطرة على منافذ ادخال السلاح للبلاد!

أمن

2024-10-15 | 05:59 2024-10-15T05:59:51+00:00
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دعوات لبذل جهود مضاعفة لتأمين الحدود والسيطرة على منافذ ادخال السلاح للبلاد!

المصدر:
السومرية
127 مشاهدة

حصر السلاح... تحركات حكومية لشراء الاسلحة المتوسطة ومطالبات بمزيد من الجهود لضبط الحدود

في خطوة تأتي لدعم الخطوات الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، يرى مراقبون ضرورة بذل جهود مضاعفة لتأمين الحدود والسيطرة على منافذ ادخال السلاح للبلاد.
ويشير مراقبون إلى أن فرضَ السيطرةِ على السلاحِ واخضاعَه لسلطةِ الدولة، يسهمان بحلحلةِ الكثيرِ من المشكلاتِ.
تابعوا هذا التقرير من السومرية!
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