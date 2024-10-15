احدهم اجنبي.. القبض على اخطر طباخي المواد المخدرة في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "وفقاً لقرارات قضائية صادرة من التحقيق المركزية في الرصافة واستناداً إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير عام المخدرات الحقوقي الزركاني وبرئاسة مدير قسم التحقيقات الخاصة مديريتنا".واضافت: "بعملية نوعية استخبارية دقيقة وبكمين محكم امتد بين محافظتي ميسان والبصرة تم إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة بينهما اثنين أجانب الجنسية احدهما من اشهر طباخي المواد المخدرة بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (20) كيلو من مادة الكريستال المخدرة".واشارت الى انه"تم اتخاذ القانونية بحقهم وفق الاصول ".