فتاة تفقد حياتها على يد اخوتها داخل منزلهم في بغداد

وقال للسومرية نيوز، انه تولد 1990 قتلت من قبل اشقائها لاسباب غير معروفة داخل منزلهم ضمن منطقة في جانب الكرخ".وأضاف ان "عملية القتل تمت باسلوب طعنها بعدة طعنات بسكين في منطقة الظهر"، الى ان "قوة امنية تجري البحث عن الجناة".