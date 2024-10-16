الانبار وصلاح الدين.. ضبط 71كغم من "الكبتاجون" و "الترامادول"

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، أن " الساعات الـ(24) الماضية كانت شديدة القساوة على متاجري المخدرات الدوليين والمحليين إذ تم تفكيك خطوط شبكاتهم الرئيسية بهدف تجفيف منابعهم".وأضاف البيان، ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات واستناداً إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الاستخبارية المباشرة وعلى ارض الميدان وبإشراف مديرها العام الحقوقي الزركاني واصلت تكبيد المتاجرين بالمخدرات خسائر فادحة وضبطت (71) كيلو غرام من مادتي الكبتاجون والترامادول المخدرة في وصلاح الدين وتلقي القبض على المتاجرين بها".وأشارت الى ان ذلك جاء "بعد مرور اقل من 24 ساعة على ضبط (27) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في وميسان ونينوى وإلقاء القبض على المتاجرين بها".