القبض على ارهابيين وعمليات تفتيش وتطهير في ثلاث محافظات

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لـ نيوز، أنه "ادامة لجهود ابطال جهاز مكافحة الإرهاب الحثيثة في تعقب عصابات الارهابي نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة، إذ القت قطعات الجهاز بالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش اقليم القبض على أحد الارهابيين في محافظة السليمانية".وتابعت: "بعملية نوعية لشجعان الجهاز تم القاء القبض على أحد الارهابيين في محافظة الدين".وأشارت الى انه "في إطار عمليات التفتيش والتطهير لمضافات الارهابي فجَّر ابطال جهاز مكافحة الإرهاب من صواريخ القاذفة ومواد متفجرة في محافظة صحراء جنوب الرطبة"، لافتة الى ان "العمليات النوعية لقواتنا الأمنية مستمرة وبوتيرة عالية للقضاء على ما تبقى من فلول عصابات في كل شبر من ارضنا".