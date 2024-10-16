مصدر محلي يكشف تفاصيل ما يحدث بذي قار: عملية أمنية واعتقالات

وقال في حديث لـ نيوز، إن "هنالك عملية أمنية بدأت قبل ثلاثة أيام وهناك 4300 امر قبض معطل من 2019 بسبب أوضاع السابقة".

وأضاف "الاعتقالات وصلت الى ما يقارب 500 معتقل"، الى أنها "استهدفت ناشطين وجرائم قتل واغتصاب والشروع بالقتل وحرق الشوارع وقطعها وتسليب متنوعة وجميعها صادرة من والقائد الجديد نفذ الأوامر".

ولفت الى أن "حكومة ذي قار ومجلس مؤيدة لخطوات الشرطة"، لافتا الى أن "هناك تحشيدا كبيرا للجهات الرافضة بإقامة تظاهرات المقبلة".

وتناقلت التواصل الاجتماعي، انباءً تفيد بوجود اعتقالات منذ أيام في محافظة ذي قار وتحديدا الناصرية.