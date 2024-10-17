القبض على "داعشي" في الأنبار

مديرية الاستخبارات العسكرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤ / ارهاب) في قضاء راوه التابع لمحافظة الأنبار، والذي كان يعمل في صفوف تنظيم "داعش" الارهابي بصفة (مقاتل).وأضاف البيان انه شارك في العديد من الهجمات الارهابية ضد القوات الأمنية العراقية سابقاً، الى انه تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.