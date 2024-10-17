بعد ان ظهر بفيديو.. اعتقال شخص حاول اقتحام مدرسة للبنات في واسط

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "باشراف مباشر من قبل شرطة الركن محمد الفهد، تمكنت الاجهزة من القبض على شخص حاول اقتحام ثانوية القسام الأهلية للبنات في قضاء الحي جنوبي الكوت وهو يحمل سلاح كلاشنكوف".وأضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال تمت بعد اقل من عشر دقائق على محاولته الاقتحام، وتم القاء القبض عليه وعلى ذويه الذين كانوا قريبين من مكان الحادث".