القبض على 552 متهما مطلوبين بقضايا مختلفة في ذي قار

خلية الاعلام الأمني ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان القوات وبعد ايام من انطلاق الحملة الأمنية، تمكنت من القاء القبض على 552 متهما مطلوبين بقضايا مختلفة في محافظة ذي قار، الى ان ذلك جاء خلال عمليات فرض وملاحقة المطلوبين للقضاء.وأضاف البيان، ان القوات تؤكد استكمال الحملة وفق الخطط الموضوعة لتحقيق النتائج الاساسية للحملة المتمثلة في تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين واعادة والاستقرار الى عموم مناطق .