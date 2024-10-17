اعتقال متهمين بتخريب الممتلكات العامة وضبط "كدس متفجرات" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في مختلف قواطع المسؤولية، القت قوة من المشاة السابعة عشر، القبض على ثلاثة متهمين اقدموا على تخريب "الممتلكات العامة" وهدم "نصب الدلة " وذلك في منطقة صدر اليوسفية بجانب الكرخ".وأضافت: "تكمنت قوة اخرى من الفرقة ذاتها وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من ضبط كدس للمواد المتفجرة "مخلفات حربية لعصابات الارهابية المنهزمة" في منطقة "مناري" جنوبي العاصمة".وأشارت القيادة الى انه "تم المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".