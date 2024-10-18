الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه عقب عملية استخباراتية استمرت عدة أشهر، تمكنت مفارز جهاز الوطني من تفكيك مخطط لتصنيع وتوزيع مادة الكريستال المخدرة.وأضاف البيان، ان العملية أسفرت عن اعتقال مختص في تحضير هذه المادة الخطيرة، والذي كان يسعى لتعليم التجار المحليين أساليب إنتاجها، مما وجه ضربة قوية لشبكات الاتجار بالمخدرات وأحبط هذا المخطط الخطير.