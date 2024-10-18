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شرطة ذي قار تصدر توضيحا بشأن التظاهرات في المحافظة
أمن
2024-10-18 | 14:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,030 مشاهدة
أصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن المظاهرات التي انطلقت في
المحافظة
.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "لايخفى على احد ان الدستور
العراقي
قد كفل حق التظاهر السلمي ، وان من الواجب على القوات الأمنية العمل على حماية المتظاهرين وتوفير الأجواء الآمنة لهم لكي يمارسوا حقهم للمطالبة بالحقوق المشروعة".
وأضافت: "ففي الساعة الثالثة من بعد ظهر، اليوم الجمعة، خرجت تظاهرة في
مدينة
الناصرية ، وبحسب مهامها فقد شرعت قيادة شرطة محافظة ذي قار ،بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين ، الا ان بعض من مثيري الشغب اعتدوا على القوة المكلفة بحماية التظاهرة، مما أدى إلى إصابة 3 من الضباط و 19 منتسباً تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، خلال التظاهرة التي انتهت في الساعة السادسة من مساء اليوم".
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