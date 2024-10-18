شرطة ذي قار تصدر توضيحا بشأن التظاهرات في المحافظة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "لايخفى على احد ان الدستور قد كفل حق التظاهر السلمي ، وان من الواجب على القوات الأمنية العمل على حماية المتظاهرين وتوفير الأجواء الآمنة لهم لكي يمارسوا حقهم للمطالبة بالحقوق المشروعة".وأضافت: "ففي الساعة الثالثة من بعد ظهر، اليوم الجمعة، خرجت تظاهرة في الناصرية ، وبحسب مهامها فقد شرعت قيادة شرطة محافظة ذي قار ،بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين ، الا ان بعض من مثيري الشغب اعتدوا على القوة المكلفة بحماية التظاهرة، مما أدى إلى إصابة 3 من الضباط و 19 منتسباً تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، خلال التظاهرة التي انتهت في الساعة السادسة من مساء اليوم".