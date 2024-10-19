إصابة 4 عمال بانفجار مخلف حربي في مصفى بيجي

وقال في حديث لـ نيوز، إن "اطلاقة سلاح MK 19 من مخلفات الحرب في بيجي، انفجرت اليوم في قسم الجيكي".وأضاف المصدر، أن "الانفجار أدى الى اصابة 4 عمال، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".