في بغداد.. اعتقال شخص خطف طفلة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال شخص قام باختطاف طفلة في .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تتمكن من القبض على شخص صاحب (كوفي) ضمن منطقة القادسية لقيامه بخطف طفلة تولد 2012 تسكن نفس المنطقة حسب ادعاء ذويها".

وأضاف أنه "تم اعتقاله وايداعه التوقيف كاجراء أصولي".