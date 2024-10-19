اعتقال "هارب" من دورية شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية القت القبض على شخص بالقرب من سيطرة البصام بين قضاء والشعلة وبعد التحقيق معه اتضح انه تمكن من الهروب بعد ان القي القبض عليه".

وأضاف أن "المعتقل هارب من دورية"، الى انه "تم نقله الى أحد المراكز لاغراض التحقيق ومعرفة تهمته".