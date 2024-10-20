في شارع فلسطين.. انتحار منتسب بالحشد الشعبي اثناء الواجب

وقال للسومرية نيوز، ان "منتسبا بالحشد الشعبي، اقدم على الانتحار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف اثناء الواجب بالقرب من النادي التركماني ضمن منطقة فلسطين "، الى انه "لم تعرف اسباب الانتحار حتى الان".