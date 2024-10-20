اندلاع حريق داخل مخازن تجارية في السنك وسط بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق متوسط اندلع داخل أحد المخازن التجارية ضمن منطقة السنك".وأضاف المصدر، أن "الحادث لم ينتج عنه خسائر او إصابات بشرية، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق والاضرار المادية التي تسبب بها".