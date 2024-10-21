بالجرم المشهود.. اعتقال عصابة بحوزتها أموال مزورة شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية وخلال نصب كمين محكم في شرقي بغداد، تمكنت من القبض على 8 اشخاص بالجرم المشهود".وأضاف المصدر، أن "القوة ضبطت في حوزتهم، 8 ملايين دينار فئة 25 الف، و6 ملايين فئة ألف دينار، و200 الف دينار فئة 50 الف دينار، والف يورو فئة 500 يورو"، مبينا ان "جميع المبالغ كانت مزورة".