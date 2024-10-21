بعد قفزة تموز واب.. جرائم العراق الجنائية تنخفض في أيلول لأدنى مستوى في 5 أشهر

وبلغ عدد الجرائم في الماضي 27 حالة، انخفاضا من 50 حالة في اب، و52 حالة في تموز، بحسب بيانات دولية مختصة بتتبع الجرائم.وكان عدد الجرائم الجنائية قد قفز في حزيران وبلغ 40 حالة واستمر بالتصاعد، بعد ان كان بين 28 و29 و23 في اشهر اذار ونيسان وايار.