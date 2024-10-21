حريق يودي بحياة رجل داخل داره شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "رجلا لقي مصرعه نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزله ضمن قاطع منطقة الجديدة شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد النيران وانتشال جثة المتوفي من تولد عام 1976 ونقله الى الطب العدلي وفق إجراءات أصولية"، لافتا الى ان "التحقيقات الأولية تشير الى تماس كهربائي تسبب بالحريق".