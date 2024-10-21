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اعتقال عصابة لسرقة المحال والدور في النجف
أمن
2024-10-21 | 16:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
314 مشاهدة
أعلنت قيادة شرطة النجف، مساء الاثنين، عن اعتقال عصابة لسرقة المحال التجارية والدور السكنية.
وقال اعلام قيادة
الشرطة
النجف، "تمكن ابطال
قسم مكافحة
اجرام
النجف
شعبة
الوفاء من الاطاحة بعصابة لسرقة المحال التجارية الدراجات النارية والدور السكنية".
وأضاف البيان أن "قائد شرطة
المحافظة
اشرف شخصيا على عملية القاء القبض حيث القي القبض على المطلوبين وفق المواد، (444) و(443) و(442)".
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