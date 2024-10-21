اعتقال عصابة لسرقة المحال والدور في النجف

وقال اعلام قيادة النجف، "تمكن ابطال اجرام الوفاء من الاطاحة بعصابة لسرقة المحال التجارية الدراجات النارية والدور السكنية".

وأضاف البيان أن "قائد شرطة اشرف شخصيا على عملية القاء القبض حيث القي القبض على المطلوبين وفق المواد، (444) و(443) و(442)".