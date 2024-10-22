مصرع 3 أشقاء وابن عمهم بحادث مروري على طريق بغداد – سامراء

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادثا مروريا مروعا وقع على طريق – بين سيارة صالون وشاحنة حمل، نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى 3 أشقاء وابن عمهم كانوا في داخل السيارة الصالون، فيما تم التحفظ على سائق الشاحنة".