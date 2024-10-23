حريق يقتل شخصا في منزل بحي الجامعة غربي بغداد

نيوز-امن



افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بوفاة شخص بحريق اندلع داخل منزل في منطقة حي الجامعة غرب .

وقال للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل الطابق الثاني لاحد المنازل ضمن منطقة حي الجامعة ببغداد".

وأضاف ان "الحادث اسفر عن احد افراد العائلة بعد تعرضه لحروق واختناق داخل "، الى "انتشال الجثة واخماد للنيران".



وأوضح ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".