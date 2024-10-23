مشاجرة مسلحة بين عشيرتين تنهي حياة شيخ عشيرة إحداهما في ميسان

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين عشيرتين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة ضمن منطقة علي في ميسان، ما أسفر عن مقتل شيخ عشيرة الذهيبات".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية من شرطة طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال 3 من المتورطين بالحادثة".