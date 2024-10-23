وبين الفيديو المتداول حالة تدافع واشتباك "لم يتطور الى الضرب" بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التي طوقت المحتجين.وظهر في الفيديو أيضا حالة هلع ورعب بين المتظاهرات اللاتي ارتفعت اصواتهن بالصراخ خوفا من تطور الأوضاع واستخدام العنف من قبل قوات مكافحة الشغب، ولكن ضباطا امنيين عمدوا فورا الى إخلاء المتظاهرات الى خارج التظاهرة.من جهتها، أوضحت قيادة عمليات في بيان لها انه "من خلال قطعاتها في (وحدات حفظ القانون) تؤمن الحماية للتظاهرات السلمية التي انطلقت صباح اليوم الاربعاء الموافق ٢٣ تشرين ٢٠٢٤ امام (وزارة العالي) بجانب الرصافة، حيث تمت المباشرة بإجراء التفتيش الدقيق للأشخاص ومسك مفترقات الطرق لغرض توفير أعلى مستوى من اﻻمن للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مع مراعاة مبادئ حقوق الانسان وعدم الاخلال بالنظام العام".