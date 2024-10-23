إصابة ثلاثة اشخاص بانفجار جسم غريب جنوبي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، ان "انفجار على طريق منطقة عبدلله ضمن ناحية اسفر عن اصابة ٣ اشخاص بجروح خطرة".وأضاف، ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث للتحقيق في أسباب الحادث".وأشار الى ان "الانفجار عبارة عن عبوة كانت مدفونة في ارض من المخلفات وانفجرت اثناء تنظيف المكان من صاحب الأرض".