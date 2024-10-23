الأمن القومي تعقد مؤتمراً لتقييم وتحديث الإستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب

وقال المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، انه "افتتح الأعرجي، أعمال المؤتمر بكلمة قدم خلالها التهاني الى جهاز مكافحة الارهاب ورئيسه ورجال الوطني والعمليات المشتركة ،بالعملية النوعية الأخيرة التي قتلت ما يسمى والي ومجموعة من الارهابيين، كما قدم الشكر الى بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي في العراق، لجهودهم في دعم القوات العراقية وكذلك جميع القادة العسكريين ".واكد الاعرجي بحسب البيان ان "العراق اليوم خال من الارهاب ونعمل على استدامة ونجاح ديمومته ، ولابد من العمل وفق مبدأ المواطنة بعيدا عن القومية والمذهبية، لان يجمع الكل ولابد من مغادرة الشعور بالتهميش والعمل وفق وعدم الإفلات من العقاب ، وان على المواطن الوثوق بالدولة ومؤسساتها القضائية ".كما اشار الاعرجي، الى انه "لا يوجد عراقيون من الدرجة الاولى أو الثانية وغيرها ، فالعراقيون متساوون جميعا وان الحكومة قوية ومؤسسات الدولة قوية وتعمل على تعزيز التماسك المجتمعي".وبين الاعرجي ان "الحكومة تعمل على اكبر عملية ادماج مجتمعي لمن قدموا من مخيم الهول حيث تم اخضاعهم للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة باشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الاجهزة الاخرى، وتمت اعادة اكثر من 2000 عائلة الى مناطقها الاصلية حتى الان وماتبقى هو 600 عائلة تخضع للتأهيل، تمهيدا لاعادتها واعطاء فرصة للحياة من جديد ".كما شدد الاعرجي على "اهمية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث التفرقة والسموم بين العراقيين وعدم السماح لاي طرف او جهة ان يفرق المجتمع العراقي، فالامن تحقق بدماء العراقيين الزكية ويجب الحفاظ عليه ".وناقش المؤتمر ضمن جدول اعماله، الاجراءات المتخذة من قبل الفريق المشكل لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة الى التحديات والمعوقات التي رافقت تنفيذها، والحلول الواجب اتخاذها لتسريع تنفيذ الاستراتيجية، تنفيذا للبرنامج الحكومي، بالإضافة الى تقديم الرؤية حول تطوير الاستراتيجية للأعوام المقبلة.