Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يهزم البايرن برباعية في دوري أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا بعد مقتل والي العراق؟

أمن

2024-10-23 | 13:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا بعد مقتل والي العراق؟
1,938 مشاهدة

السومرية نيوز – امني
أكد خبراء في المجال الأمني، أن مقتل من يسمى بـ(والي العراق) لتنظيم داعش في مناطق نائية من سلسلة جبال حمرين (شمال شرقي العراق)، سيكون له تأثير كبير في تقليل العمليات الإرهابية التي تنفذها فصائل ومفارز مسلحة تابعة لتنظيمات داعش في العراق.

وقال الأمين العام السابق في وزارة البيشمركة اللواء جبار ياور، للحرة أن "تنظيم داعش لديه مجموعة من القياديين الذين يقودون التنظيم في سوريا والعراق وليبيا وبعض الدول الأخرى، واستهداف هؤلاء القياديين في التنظيم يضعف معنوياتهم، ويقلل من العمليات العسكرية التي يقوم بها أنصار التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد".
 
وأوضح ياور أن "تاثير تنظيم داعش على المجتمع العراقي تراجع خلال السنوات الأخيرة "بفضل التنسيق الكبير بين الأجهزة الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولية".
 
وذكر أن "أغلب عناصر تنظيم داعش ينتشرون في الشريط الفاصل بين مدن إقليم كردستان وبقية المحافظات العراقية، الذي يبدأ من منطقة خانقين على الحدود الإيرانية وينتهي في منطقة سحيلة عند الحدود السورية العراقية بطول 600 كلم".
 
وبين أن "هناك فراغات أمنية كثيرة وواسعة تقع في هذه المناطق "يصل مساحاتها في بعض الأماكن إلى 40 كلم طولا و40 كلم عرضا مما يسمح للفصائل التابعة لتنظيم داعش بالتحرك بحرية في تلك المناطق، وتنفيذ بعض العمليات الارهابية فيها".
 
وبخصوص أعداد المنضوين في هذه التنظيم بالعراق، أكد ياور أنه "لا توجد أرقام مؤكدة بشأن إحصائياتهم"، موضحا أن "أعدادهم قليلة تتراوح ما بين 300 إلى 500 عنصر في عموم العراق".
 
وما يؤكد ذلك قلة العمليات الإرهابية التي نفذها عناصر التنظيم خلال الأشهر التسعة الأخيرة، إذ لم تتجاوز 20 عملية، وهي قليلة بالمقارنة مع العمليات التي نفذتها تلك العناصر في العام 2018 إذا بلغت آنذاك أكثر من 400 عملية، بحسب قوله.
 
وذكر ياور أن "الحكومة الإتحادية نسقت مع وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، من أجل سد الفراغات التي تعاني تخلخلا أمنيا في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار"، مشيرا إلى أنه "تم إنشاء لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي، ستكون مهتمهما التمركز في المناطق الرخوة أمنيا، التي ينشط فيها عناصر تنظيم داعش".
 
وبحسب قوله فإنّ هذين اللواءين تم تعيين منتسبيها وصرف رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية، لكنه لم يتم نشرهم في هذه المناطق، لأنهم بحاجة إلى تدريبات وتجهيزات وأسلحة ومعدات للبدء بمهامها.
 
من جانبه، ذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن "عملية مقتل (والي العراق) لتنظيم داعش، تمت بجهود مشتركة بين قوات التحالف الدولية والقيادات الأمنية العراقية".
 
وأكد أن "التحالف الدولي كان دوره منصبا على دعم القوات العراقية بمعلومات استخبارية، والعملية كانت دقيقة جدا، جاءت نتيجة عمل وتخطيط لمدة ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن "العملية قد أسفرت عن مقتل 9 من عناصر التنظيم من بينهم (والي العراق) والعملية بحسب قوله مازالت مستمرة لحين التأكد والتحقق من القتلى عن طريق الـ(DNA)".
 
وأوضح الخفاجي أن "العمليات العسكرية ضد تنظيمات داعش ستستمر بالتنسيق مع قوات التحالف الدولية لحين القضاء على آخر داعشي في العراق، لا سيما في المناطق الوعرة التي يتمركزون فيها في سلاسل جبال حمرين"، لافتا الى أن "نجاح هذه العملية جاء نتيجة التعاون والتنسيق العالي بين القيادات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولية التي تدعم باستمرار القوات العراقية بالمعلومات الاستخباراتية والفنية والتدريبية وحتى التجهيز بأحدث أنواع الأسلحة والعتاد".
 
في حين أكد الخبير الأمني العميد عدنان الكناني، أن "تنظيم داعش في العراق لا يمكنه القيام بالتحشيد البشري حاليا، لأن كل المنتمين لهذا التنظيم مطلوبون قضائيا لدى الأجهزة الأمنية العراقية فضلا أن المجتمع العراقي ينبذ هذا التنظيم بعدما كشفت حقيقته لدى الجميع، بفعل الجرائم التي ارتكبوها ضد ابناء الشعب العراقي".
 
ويرى الكناني أن "مقتل قائد تنظيم داعش أو ما يسمى (والي العراق) من شأنه زعزعة صفوف تنظيمات داعش الموجودة في العراق، لا سيما أن العمليات العسكرية مستمرة ضد عناصر التنظيم في جميع أنحاء العراق، خاصة في المناطق الرخوة التي تعاني فراغا أمنيا".
 
وهو يرى أن "استمرار وجود نشاط لهذا التنظيم داخل العراق إلى الآن، يعود لأسباب عدة، من بينها أن قادة هذا التنظيم مرتبطون بتنظيمات دولية تدعمهم وتقودهم كما أنهم داخليا يقتاتون على الخلافات السياسية بين الأحزاب العراقية".
 
ولفت الكناني الى أن "موقع مخيم الهول بالقرب من العراق يعد سببا لقدوم أتباع هذا التنظيم إلى العراق".
 
وعد المخيم "بمثابة قنبلة موقوتة لأنه يضم أكثر 60 ألف داعشي من بينهم 9500 من غير العرب"، محذرا أن "هذا المخيم صار "أشبه بأكاديمية لنشر الفكر الداعشي".
 
ودعا "المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على إزالة من هذا المخيم، والتخلص منه، لأن غالبية الذين يعيشون هناك هم بمثابة أدوات للقتل، فهم يرون أن القتل حالة صحية"، بحسب تعبيره. 
 
ويرى الكناني أن "أفراد تنظيم داعش الذين تم نقلهم من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، لا يشكلون خطرا كبيرا على العراق"، مؤكدا أنهم "بحاجة إلى اهتمام أكثر من الجهات المعنية، لكي يستطيعوا الاندماج مع المجتمع، والخروج من دائرة الفكر الداعشي".
 
وبين "أنهم لا يستطيعون الالتحاق بعناصر تنظيم داعش ومفارزها التي تنفذ عمليات ارهابية في العراق، بين الفينة والأخرى".
 
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء 22 من تشرين الاول الجاري، عن قيام جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، بإشراف من قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ عملية بطولية أدت إلى مقتل قائد تنظيم داعش أو ما يسمى (والي العراق) مع 8 من عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.

>> انضم الى السومرية على واتساب

داعش

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
Play
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
من الأخير
Play
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
Play
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
Play
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
Morning Live
Play
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
Play
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
Play
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
جات بالليل
Play
جات بالليل
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
Play
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
Play
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
Play
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
Play
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
من الأخير
Play
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
Play
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
Play
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
Morning Live
Play
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
Play
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
Play
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
جات بالليل
Play
جات بالليل
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
Play
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
Play
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
Play
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
اخترنا لك
ما حقيقة انفجار عبوة ناسفة في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد؟
12:19 | 2024-10-23
الأمن القومي تعقد مؤتمراً لتقييم وتحديث الإستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب
09:49 | 2024-10-23
إصابة ثلاثة اشخاص بانفجار جسم غريب جنوبي بغداد
09:22 | 2024-10-23
إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي
09:11 | 2024-10-23
صولة أمنية على صالات القمار في بغداد (فيديو)
07:25 | 2024-10-23
أمام وزارة التعليم.. اشتباكات و"صراخ" بين متظاهرين وقوات الشغب (فيديو)
07:16 | 2024-10-23
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.