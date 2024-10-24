وزير الداخلية في نينوى لمتابعة العملية الأمنية وخدمات الوزارة

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان عبد الأمير الشمري وصل الى محافظة على رأس وفد أمني ضم عدداً من القادة والضباط".وأضافت انه "التقى محافظ عبد القادر الدخيل ، وبحث معه من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك."وأشار الى انه "من المؤمل أن يجري الوزير سلسلة من اللقاءات والاجتماعات في محافظة نينوى، كما سيطلع على سير العمل الأمني والخدمات التي تقدمها مفاصل للمواطنين في الحدباء".