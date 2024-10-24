مصرع واصابة 4 أشخاص بانفجار صهريج في الأنبار

وقال في حديث لـ نيوز، إن "صهريجا لنقل المنتوجات النفطية انفجر، اليوم، داخل معمل للجص ضمن جزيرة شرقي المحافظة، ما أدى الى 2 واصابة 2 آخرين بجروح".وأضاف المصدر، أنه "بحسب المعلومات الواردة، فإن الحادث وقع نتيجة خلل فني داخل الصهريج، بعد وصول قوة أمنية الى مكان الحادث والتحقيق اكثر في تفاصيله".