في بغداد.. مقتل امرأة وأصابع الاتهام تتجه لزوجها المصري

​أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل امرأة طعنا بسكين شمالي بغداد، فيما اشار الى أن أصابع الاتهام تتجه لزوجها .

وقال في حديث لـ نيوز، "وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن الشعلة وتم التوجه الى مكان الحادث اتضح وجود امرأة مقتولة باسلوب الطعن بالسكين".

وأضاف أنه "حسب ادعاء اولادها أن والدهم (مصري الجنسية) اتصل بهم وأبلغهم بانه هو من قتل زوجته وسافر الى مصر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.