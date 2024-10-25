بعد مضي أكثر من سنتين.. تحرير فتاة مختطفة في ميسان

نيوز – امني

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن تحرير فتاة مختطفة منذ سنتين من محافظة النجف.

وقال شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي في بيان لـ نيوز، انه "بناءً على جمع المعلومات الدقيقة وعمليات تحري وتعقب وأصل الاخبار الوارد الينا من تحقيقات محافظة النجف الأشرف، وبعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجد المختطفة في مناطق المذكور آنفا، تم وعلى الفور توجيه قوة امنية من قسم شرطة الميمونة والجيش في قيادة عمليات ميسان واستخبارات ومكافحة الإرهاب وشعبة امن الأفراد وشعبة مكافحة اجرام الميمونة وبعد استحصال الموافقات القضائية وبأشرافنا شخصيا، تم مداهمة المنزل الذي تم تحديده والتمكن من تحرير المختطفة دون اي حادث يذكر".

واضاف ان "القوة لم تفلح بالتمكن من الإطاحة بالمتهم المطلوب على خلفية قضية الخطف كونه غير متواجد داخل المنزل"، موضحا انه "تم تعميم اسمه على كافة السيطرات ونقاط التفتيش بغية القاء القبض عليه".

وذكر انه "تم إحالة المختطفة لمركز الاحتجاز الامني بغية إكمال الاجراءات القانونية".