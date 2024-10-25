رادارات سيئة وعقود تشوبها علامات استفهام بالدفاع.. ماذا عن طائرات KUH-1 الكورية

نيوز – امني

كشف الخبير الأمني عدنان الكناني، اليوم الجمعة، عن عقود بوزارة الدفاع تشوبها علامات استفهام، فيما حذر من التعاقد على طائرات KUH-1 الكورية.

وقال الكناني لـ نيوز، "عندما تكون الوزارات مغانم لاحزاب سياسية فاسدة تكون النتائج عقود فاسدة"، مبينا ان "وزارة الدفاع كريمة برجالها ولكن ادارتها فاشلة لانها دخلت ضمن المحاصصة".

وأضاف ان "الأحزاب السياسية الفاسدة تهدف الى تحقيق مكتسبات مالية على حساب الوزارات"، داعيا الى "ابعاد الفاسدين عن الوزارات والسياسة العراقية برمتها".

ودعا الى "تفعيل قانون مكافحة التجسس لمحاسبة كل عميل وجاسوس في السلطتين التشريعية والتنفيذية مع تفعيل قانون الاحزاب ومصادر تمويل الأحزاب التي تعتاش على المال المسروق لابعاد السياسيين الفاسدين عن هرم السلطة".

وذكر ان "هناك الكثير من العقود التي تشوبها علامات الاستفهام في وزارة الدفاع، منها منظومة الدفاع الجوي المضطربة والتي لا تؤمن سماء والتعاقد على منظومة رادارات كورية وهي اسواء ما يكون للعراق كما ان القوة الجوية يراد لها ان تبقى مشلولة وضعيفة وغير قادرة على حماية سماء بسبب الفاسدين ".

وبشأن طائرة KUH-1 الكورية، ذكر الكناني ان "هذه الطائرات لا تستطيع المراوغة والتقاطع وحماية أجواء من الـF16 والـF35 والطائرات التي ممكن ان تهدد سماء العراق"، داعيا الى "التعاقد مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي S400 المتطورة التي ممكن ان تحجم وتحدد الطيران المعادي".

وذكر ان "طائرة KUH-1 الكورية ممكن ان تستخدم للقتال الداخلي من خلال مطاردة المجرمين".



