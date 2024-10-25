بابل.. الكشف عن عصابة تنويم مغناطيسي واتهام تجار ذهب بالباطل

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "في عملية نوعية، تمكنت مفارز من قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة من القبض على عصابة محترفة مكونة من أربعة أشخاص تخصصوا في إقامة دعاوى كيدية ملفقة ضد تجار وصائغي ذهب في بهدف ابتزازهم والاستيلاء على أموالهم ".وذكرت قيادة الشرطة: "بعد التحقيق المكثف اعترفت العصابة بارتكاب جرائم أخرى، حيث استخدمت أساليب احتيال متطورة كالتنويم المغناطيسي لخداع الضحايا، مدعين أنهم مواطنون عرب يقومون بمساعدة العوائل الفقيرة، إلا أنها كانت تهدف إلى سرقة المواطنين والنصب عليهم".