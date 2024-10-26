سقوط صاروخ مجهول في صلاح الدين وبدء التحقيق في الحادثة (صورة)

وقال في حديث لـ نيوز، إن "صاروخا تعمل على تحدود نوعه سقطت اليوم في مساحة ترابية ضمن قاطع مكيشيفة دون اصابات تذكر".وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية مازالت تحقق في الحادث ومعرفة الجهة التي اطلقته".