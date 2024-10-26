إحباط عمليات تزوير كبيرة في ميسان

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية انه في ضربة أمنية نوعية، نجحت مفارز جهاز الوطني بمحافظة ميسان في كشف واحدة من أخطر عمليات التزوير، حيث أطاحت بمتهم محترف في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية.وأضاف، "في تفاصيل العملية التي نُفذت بعد رصد ومتابعة حثيثة، تمكنت مفارزنا في مديرية أمن ميسان من إلقاء القبض على المتهم متلبساً أثناء تواجده في محافظة البصرة، وأسفرت العملية عن ضبط كمية هائلة من الوثائق المزورة بلغت أكثر من 80 وثيقة، تتنوع بين:•⁠⁠لوحات مركبات مزورة•⁠⁠وثائق سنوية للمركبات•⁠⁠وكالات رسمية•⁠ ⁠نماذج هويات أحوال مدنية•⁠⁠بطاقات سكن•⁠لاصقات هويةوخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بممارسته نشاط التزوير بدافع الكسب المادي غير المشروع. وقد تم تحويل المتهم مع جميع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، بحسب البيان.