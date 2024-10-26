شجار عائلي يدفع امرأة إلى طعن زوجها في بغداد

وقال لـ نيوز، إن "امرأة أقدمت على طعن زوجها بسكين بسبب خلافات عائلية فيما بينهم داخل دارهم ضمن منطقة الحرية".وأضاف أن عملية الطعن "أسفرت عن إصابة الزوج بجروح خطيرة"، مشيراً إلى "قوة أمنية ألقت القبض على الزوجة".