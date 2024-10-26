مخلف حربي يودي بحياة طفل ويصيب شقيقه في بغداد

وقال لـ نيوز، إن "طفلاً من مواليد 2012، قتل وأصيب شقيقه نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات ضمن منطقة سهيل في ناحية اليوسفية".وأضاف، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى".