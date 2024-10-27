مع تصاعد "الانتقام التركي".. قاسم الاعرجي يصل أربيل بتوجيه من السوداني

وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مستشار القومي قاسم الأعرجي وصل إلى أربيل".وكان السوداني قد اجتمع الأربعاء الماضي بالمجلس الوزاري للامن الوطني، لبحث الموقف الأمني على الشريط الحدودي بين وتركيا، وذلك بعد هجوم دام لمسلحين يرتبطون بحزب العمال الكردستاني حيث نفذوا الهجوم في شركة صناعات الطيران والفضاء التركية في انقرة عندما فتحوا نيران أسلحتهم ليقتلوا 5 ويصيبوا 22 شخصا.وردا على ذلك، تشن الطائرات التركية منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى يوم امس غارات متكررة في شمال العراق، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 37 من عناصر حزب العمال الكردستاني، بضرب 34 هدفا في هاكورك وكاره وقنديل وسنجار في شمال .