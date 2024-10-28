بينهم إرهابي.. اعتقال 13 متهما في بجانب الرصافة من بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية لتعزيز والاستقرار وتكثيف الجهود الاستخبارية من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي تمكنت تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بإسناد الوكالات الاستخبارية من القاء القبض على (١٣) متهماً بينهم إرهابي داعشي مطلوب وفق المادة ١ /٤ ارهاب بعد رصد تحركاته في منطقة المشتل شرقي بغداد".وأضاف القيادة، "كما تم اعتقال (١٢) مخالفا لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية في منطقة (الزعفرانية الأربع شوارع) ضمن جانب الرصافة".