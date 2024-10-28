هجوم تركي عنيف على كردستان ودمار كبير!

شهدت المناطقُ الحدوديةُ بين العراقِ وتركيا تصعيدًا بعد هجماتٍ نفذها حزبُ العمالِ الكردستاني ضد تركيا، ما دفع إلى الردِ عبر قصفِ الحدوديةِ في إقليمِ كردستان، ما استدعى مجيء مستشارُ الأمنِ القومي الاعرجي إلى للقاءِ وزيرِ داخليةِ الاقليمِ.إليكم ما كشفه الخبراء والمراقبون في هذا التقرير من السومرية!