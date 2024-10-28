وقال في حديث لـ نيوز، إن "أحد عناصر المتواجدين في استعلامات مصرف الرافدين فرع الصيادلة بمنطقة العشار وسط البصرة، استلم مسدس أحد المنتسبين قبل دخوله المصرف، وعندما أراد وضعه في الأمانات اطلق عن طريق الخطأ".وأضاف المصدر، أن "الحادث نتج عنه إصابة شخصين مدنيين بجروح"، الى "نقل المصابين الى التعليمي وفتح تحقيق بالحادثة".