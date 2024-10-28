أمنية البصرة توضح تفاصيل حادثة مصرف الرافدين وتعلن فتح تحقيق بها

وقال الفريجي في تصريح تابعته نيوز، إن "ما حصل في مصرف الرافدين من اطلاق نار كان بسبب تسليم احد المراجعين سلاحه الشخصي الى حماية المصرف واثناء فحص السلاح حدث اطلاق بالخطأ مما أدى إلى اصابة رجل وامرأة بإصابات طفيفة داخل المصرف اثناء مراجعتهم وتم نقلهم الى المستشفى القريب من مكان الحادث".وبين رئيس اللجنة انه "تم تشكيل فريق من قبل الاجهزة المختصة لمتابعة ملابسات الحادث الذي حصل داخل مصرف الرافدين"، مؤكدا ان "البصرة لم يسجل فيها اي خرق امني في الساعات الماضية".وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم الاثنين (28 تشرين 2024) بأن شخصين مدنيين اصيبا بعد قيام عنصر أمن بإطلاق بالخطأ في مصرف الرافدين وسط .