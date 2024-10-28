أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بصدور قرار يقضي بعدم سير دراجات الـ"تك تك" في بعض طرقات .





ولم يكشف المزيد من التفاصيل.



وقال لـ نيوز، إن "القوات الأمنية في محافظة اصدرت قراراً بمنع سير التكاتك في منطقة باب طويريج وشارع ميثم التمار وباب بغداد".ولم يكشف المزيد من التفاصيل.