الدفاع تنفي تكليف قائد جديد لعمليات الأنبار

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء في بيان، "تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن تكليف اللواء الركن نصير قائداً لقيادة ".

وأكد أن "ما ورد بهذا الشأن لا أساس له من "، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية المعتمدة في وزارة الدفاع، والمتمثلة بموقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية".