الداخلية تعلن تفكيك شبكة إجرامية وكشف منظومة لتزوير الوثائق والأختام

وجاء في بيان للوزارة، "بإشراف الفريق وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وضمن الجهود الاستخبارية المتواصلة لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية في ومحافظات أخرى مكونة من ثلاثة متهمين".

وأضاف البيان أن "الشبكة تعمل على استدراج المواطنين واستغلال حاجتهم المادية وإغرائهم ببيع الكلى مقابل مبالغ مالية ضمن أسلوب إجرامي منظم تتوزع فيه الأدوار بين عدد من المتورطين".

ولفت الى أنه "لم تتوقف نتائج العملية عند حدود إلقاء القبض على عناصر الشبكة إذ أسهم التعمق بالتحقيقات واستثمار المعلومات المتحصلة في كشف امتدادات أوسع لنشاطها تمثلت بوجود منظومة للتزوير تتولى إعداد وتزوير وثائق وأختام رسمية بهدف إضفاء صفة قانونية ظاهرية على المعاملات المرتبطة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وإخفاء طبيعتها الحقيقية".